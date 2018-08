BVB-Kapitän Marco Reus: Nach der Karriere? Das sind meine Zukunftspläne

Borussia Dortmunds neuer Kapitän Marco Reus möchte mit dem BVB in der kommenden Saison nach zuletzt schwierigeren Saisons wieder zu den europäischen Top-Klubs aufschließen: "Ich hatte das Gefühl, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren – nach der so genannten Klopp-Ära – all das, was den BVB und das Gefühl rund um diesen Klub ausmacht, zumindest ein wenig verloren haben", gesteht der Angreifer in einem Interview mit der Bild.

Er will seinen Herzensverein zurück zu altem Glanz führen: "Ich will dabei helfen, dass der Klub wieder dahin kommt, wo wir damals waren. Wir spielen Fußball um Titel zu gewinnen. Und das muss mittelfristig unser Anspruch sein." Doch Reus denkt auch schon über die Zeit nach seiner Karriere nach.