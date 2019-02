BVB-Leihgabe Burnic hat bei Dynamo Dresden viel vor

Dresden. Mit Haris Duljevic und Dario Dumic bildete er sogleich eine dreiköpfige Jugo-Gang, ließ sich von beiden die Stadt zeigen, doch auch sonst fühlte sich Neuzugang Dzenis Burnic bei Dynamo Dresden auf Anhieb pudelwohl. Die Leihgabe von Borussia Dortmund trainierte gestern erstmals mit der Mannschaft und war hinterher mit seinem Einstand mehr als zufrieden: „Ich bin sehr gut aufgenommen worden.“ Alle Spieler hätten ihn sehr offen begrüßt, ihm Hilfe angeboten. „Ich bin froh, hier zu sein“, erklärte der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler, der auch auf Erfahrung als linker Verteidiger verweisen kann.

Wo ihn Dynamo-Trainer Maik Walpurgis in den restlichen Spielen der Rückrunde einsetzt, das ist dem in Hamm geborenen Sohn eines Bosniers relativ egal. Hauptsache, er könne spielen, meinte er: „Ich habe die letzten Jahre viel im defensiven Mittelfeld gespielt, aber davor auch auf der Position des linken Verteidigers. Ich bin da ganz offen.“ Dass er nach Dresden wechselte, lag vor allem daran, dass er weder bei den Dortmunder noch bei den Stuttgarter Bundesliga-Profis – Sommer 2017 bis Sommer 2018 war er an den VfB ausgeliehen –, eine echte Chance sah, regelmäßig in der Eliteliga zu spielen. Nach nur sechs Einsätzen für die Schwaben kam er zurück zum BVB, kickte dort nur mit der „Zweiten“ in der Regionalliga West.

Für die Aufgabe in Dresden fühlt er sich bereit: „Ich bin soweit fit, aber letztlich kommt es auf den Trainer an.“ Der entscheide, wer spielt, so Burnic artig. Doch sein Eindruck aus den Gesprächen mit Walpurgis sei positiv: „Mal sehen, was die Zeit bringt.“ Dynamo Dresden habe schon länger Interesse an ihm gezeigt: „Meine Berater waren viel im Kontakt mit dem Verein, ich habe viele Spiele gesehen.“ Dass die Sportgemeinschaft mit zwei Niederlagen ins neue Jahr startete, schreckt ihn nicht ab, es hier zu versuchen: „Die Mannschaft macht das nicht schlecht, momentan fehlt etwas das Glück, aber wenn wir weiter an uns arbeiten, geht es auch wieder nach oben.“