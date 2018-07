Lothar Matthäus: Darum sollte der BVB Mario Mandzukic verpflichten

Nach Einschätzung von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wäre Mario Mandzukic von Juventus Turin der richtige Stürmer für Borussia Dortmund. "Genau solch ein Spieler wie Mario Mandzukic hat Borussia Dortmund in den vergangenen zehn, zwölf Monaten gefehlt: Einer, der die Ärmel hochkrempelt, dem Gegner wehtut. Ein Drecksack im positiven Sinne", schreibt der 57-Jährige in einer Sport Bild-Kolumne: "Wenn es für den BVB irgendeine Möglichkeit gibt, Mandzukic zu bekommen, dann sollten sich die Verantwortlichen um ihn bemühen." Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass sich die Dortmunder mit einer Verpflichtung des Torjägers beschäftigen .

Dass Mandzukic schon 32 Jahre alt ist, stellt für den Weltmeister von 1990 kein Problem dar: "Trotz seines Alters ist er topfit und hat noch einige gute Jahre vor sich. Dortmund ist nach wie vor eine große Adresse, die für ihn durchaus attraktiv sein könnte." Doch Matthäus weiß auch, woran ein Wechsel scheitern könnte: Zum einen dürfte der BVB nicht der einzige Verein sein, der nach der starken WM auf den kroatischen Angreifer aufmerksam geworden ist. Zum anderen "stellt sich die Frage: Will ihn Juventus überhaupt abgeben? (...) Zuletzt war zu hören, dass Juve eher Gonzalo Higuain loswerden möchte."

"Kroaten in der Bundesliga oft verkannt"

Grundsätzlich schätzt Matthäus die Eigenschaften, die kroatische Spieler ausmachen: "Es sind Typen, die in kein Schema F passen. Sie brechen auch mal aus, halten sich nicht an alle Vorgaben. (...) Sie sind anders erzogen, neigen vielleicht manchmal zu Undiszipliniertheiten, aber: Wenn sie in eine Mannschaft integriert werden, dann geben sie alles zurück."