BVB macht Hoffnung auf baldiges Comeback von Marco Reus

Borussia Dortmund hofft auf eine Rückkehr seines Kapitäns Marco Reus am kommenden Freitag beim FC Augsburg. "Er hatte jetzt innerhalb der Reha-Phase noch einen leichten Infekt, aber wir gehen davon aus, dass er nächste Woche wieder dabei ist und uns helfen kann", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Sonntagabend am Rande des 3:2-Heimsieges gegen Bayer Leverkusen bei Sky: "Wir wissen alle um den Wert von Marco für unser Team. Aber es war wichtig, dass die Mannschaft gesehen hat, dass es auch ohne ihn geht.“