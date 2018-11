BVB-Star Marco Reus fehlt im ersten DFB-Training

Die Nationalmannschaft startet die Vorbereitung auf die letzten beiden Länderspiele des missratenen WM-Jahres. In Leipzig trainierte die Mannschaft zum ersten Mal am Dienstagvormittag auf dem RB-Gelände am Cottaweg. Auf dem Platz fehlte BVB-Spieler Marco Reus mit einer Fußprellung. Nicht dabei sein konnten zudem die zuvor nominierten Mark Uth, PSG-Profi Julian Draxler und Toni Kroos. Das Team absolvierte die Einheit mit insgesamt 20 Spielern. Die Bayern-Stars Thomas Müller und Mats Hummels setzten bei zwölf Grad sogar eine Wintermütze auf.