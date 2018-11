Reus motiviert: "Die EM 2020 habe ich voll im Blick"

Möglicherweise kann Reus schon am Montag im möglicherweise entscheidenden Spiel der Nationalelf in Gelsenkirchen gegen Holland wieder mitspielen. „Mit meiner Anzahl der Länderspiele [36; d. Red.] bin ich wohl eher bei den Jungen, aber derartigen Statistiken messe ich nicht allzu viel Bedeutung bei. Ich bin keiner, der sich über Hierarchien definiert. Ich will gesund bleiben, eine gute EM-Qualifikation und eine super EM spielen. Dieses Turnier hab' ich voll im Blick. Bei der WM in Katar wäre ich dann schon dreiundreißigeinhalb.“