Bericht: Marco Reus lehnt BVB-Pause trotz Favre-Forderung ab

Anzeige

Marco Reus gönnt sich im Kampf um den ersten BVB-Meistertitel seit 2012 keine Atempause: Obwohl Trainer Lucien Favre seinen Kapitän im Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/SPORTBUZZER-Ticker) schonen wollte, zieht Reus voll durch und will sich am liebsten gar keine Pause erlauben. Zumindest gegen Freiburg steht der Spielführer so aller Voraussicht nach in der Startelf. Das berichtet die Bild. Demnach lehnte Reus den Plan Favres, gegen die Freiburger auf den 29-Jährigen zu verzichten, explizit ab. Grund: Den Vorsprung von vier Punkten auf den ärgsten Verfolger Borussia Mönchengladbach ist für Reus längst kein beruhigendes Polster.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Anzeige

Der Angreifer geht damit ins Risiko, denn immer wieder wurde der Superstar in den vergangenen Jahren von teils schweren Verletzungen zurückgeworfen. Allen ist noch heute im Gedächtnis, wie sich Reus kurz vor der WM 2014 so schlimm verletzte, dass er das Turnier verpasste. Im Gegensatz zu den meisten deutschen Stars seiner Generation kann er sich deshalb nicht Weltmeister nennen.

Reus im Interview: "Mein Körper braucht Pausen"

Der Ehrgeiz ist allerdings auch verständlich: Immerhin kam Reus erst im Juli 2012 zum BVB - und verpasste somit die beiden Meistertitel der Dortmunder unter Jürgen Klopp so knapp wie möglich. So steht der Pokalsieg 2017 neben zwei Supercup-Siegen als bisher einziger (echter) Titel in Reus' Portfolio. Der Gewinn der Meisterschaft wäre da eine passende Krönung für den in entscheidenden Situationen oft glücklosen Topstar, der in dieser Saison erst 104 Minuten verpasste, dafür aber angeschlagen in der Nationalmannschaft kürzer trat.