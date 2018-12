BVB-Kapitän Marco Reus nach dem Revierderby: "Schalke hat komischen Fußball gespielt"

Borussia Dortmund konnte am Samstag vor 61 777 Fans in der ausverkauften Veltins-Arena in Gelsenkirchen einen Sieg gegen den FC Schalke feiern. Der nunmehr seit 14 Spielen unbesiegte Liga-Spitzenreiter setzte sich im 93. Bundesliga-Duell bei S04 verdient mit 2:1 (1:0) durch und untermauerte damit seine Titelambitionen.

Nach der Partie äußerte sich BVB-Spielführer Marco Reus zur Leistung seines und des gegnerischen Teams.