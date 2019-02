Sorgen um Marco Reus: BVB-Kapitän gegen Werder Bremen verletzt ausgewechselt

Er ist die Lebensversicherung von Borussia Dortmund - das wurde auch im DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen wieder deutlich. Marco Reus ist in überragender Verfassung , erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem brillianten Freistoß den 1:1-Ausgleich. Trotzdem wurde der BVB-Superstar von Trainer Lucien Favre kurz nach Wiederanpfiff überraschend ausgewechselt - doch warum?

Die Auflösung liefert der Kommentator des sogenannten "Weltfeeds", dass die Spiele des DFB-Pokals in alle Welt überträgt. Demnach habe Reus beim Gang in die Kabinen Probleme in der Leistengegend verspürt. Adduktorenprobleme setzten den verletzungsanfälligen Offensivstar bereits in der Saison 2015/16 außer Gefecht. Der Wechsel von Reus zu Torjäger Paco Alcácer ist wohl eine Vorsichtsmaßnahme. Für Reus ging es zwar nicht weiter, aber schon kurz nach seiner Auswechslung nahm er eingepackt in eine Jacke und eine dicke BVB-Decke wieder auf der Bank Platz.