BVB im Krisenmodus: Das bedeutet die Sammer-Brandrede für Watzke, Zorc & Co.

Die Spieler seien „einfach unreif“ und „verhalten sich nicht wie Champions“, sagte der Ex-Nationalspieler unter anderem. Diese Aussagen sind in sofern hoch explosiv, weil Sammer seit Saisonbeginn auch als externer Berater für Borussia Dortmund arbeitet. Dabei weist der Klub immer wieder darauf hin, dass der frühere Trainer eben „nur“ hinzugezogen werde und nicht aktiv in die Vereinsgeschicke eingreife.

Sammers Brandrede wirft Fragen auf

Dass nun ausgerechnet Sammer als Einziger Klartext redet und schonungslos offen anspricht, was derzeit sportlich schiefläuft, dürfte nicht jedem gefallen haben - und zumindest einige Fragen aufwerfen. Schließlich betonen Watzke & Co. stets, dass Kritik – wenn überhaupt – intern geäußert werde. Sammer hingegen tat dies öffentlich und redete sich in bekannter Manier vor laufenden Kameras in Rage. „Du musst 90 oder 95 Prozent geben, 60 Prozent reicht nicht. In Spielen wie gegen Augsburg, Düsseldorf oder Nürnberg verhalten sich die Borussen wie eine Durchschnittsmannschaft“, sagte er und behauptete, dass mangelnde Einstellung bei einigen BVB-Spielern „schon länger zu sehen“ sei.