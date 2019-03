Sammer zerlegt BVB-Stars nach Pleite in Augsburg: "Die sind einfach unreif"

Hat Borussia Dortmund mit dieser Pleite die Pole Position im Titelrennen verspielt? Das 1:2 beim FC Augsburg hinterlässt beim BVB tiefe Spuren. Nicht nur Trainer Lucien Favre und Torwart Roman Bürki gingen nach der Partie hart mit dem (Noch-)Tabellenführer ins Gericht. Auch der Sportliche Berater kritisierte die Mannschaft scharf und nahm in seiner Analyse für den TV-Sender Eurosport kein Blatt vor den Mund.

"Die sind unreif, die sind einfach unreif" , meckerte der einstige Bayern-Mahner sichtlich entnervt und nannte auch Namen. "Wir haben schon vor dem Spiel darüber gesprochen: Wissen alle Spieler, was auf sie zukommt? Hakimi nicht, Sancho nicht, Zagadou nicht." Sammer hatte vor den Anpfiff betont, der BVB dürfe das Spiel gegen den angeschlagenen FCA (zuletzt 1:5 in Freiburg verloren) nicht leichtfertig angehen. Doch gerade Zagadou und Hakimi waren mit ihren Gedanken offenbar woanders - die Youngster patzten vor den Gegentoren schwer.

Der BVB "verhält sich nicht wie ein Champion, sondern eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft"

Der BVB müsse "sich darüber bewusst werden, was sie wirklich wollen", forderte Sammer. "Wollen sie ganz oben mitspielen?" Er lieferte die schonungslose Antwort gleich mit: "Wollen sie ganz oben mitspielen?" Düsseldorf, Nürnberg, heute - in diesen Spielen verhalten sie sich nicht wie ein Champion, sondern wir eine durchschnittliche Mannschaft in der Bundesliga."