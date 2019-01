BVB-Sportdirektor Michael Zorc warnt: "Viele klopfen dir auf die Schultern"

Sportdirektor Michael Zorc von Bundesliga-Herbstmeister Borussia Dortmund hat vor Nachlässigkeiten im Titelkampf gewarnt. „Aktuell ist es so: Du guckst auf die Tabelle, Weihnachten kommt, dann Neujahr, du bist irgendwo im Urlaub und viele klopfen dir auf die Schultern“, sagte Zorc in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Gruppe. „Wir müssen die Zügel jetzt wieder anziehen!“

Zorc: BVB ist nicht der Favorit auf die Meisterschaft

Trotz der sechs Punkte Vorsprung in der Tabelle sieht Zorc seine Mannschaft nicht als Favorit auf die Meisterschaft. „Die Frage stellt sich mir nicht. Hans-Joachim Watzke hat doch schon gesagt, dass der FC Bayern München Favorit ist. Da folge ich ihm. Für Träumereien bekommen wir keinen Sieg, keinen Punkt, nicht mal einen Einwurf“, sagte er.