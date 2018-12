BVB-Boss Zorc spottet über Aubameyang und Dembélé: "Der eine streikt, der andere hat keine Uhr"

Zorc über Dembélé: "Keine Sache, die mit dem BVB zu tun hatte"

Vor allem die Entwicklung von Dembélé, der nach seinem BVB-Abgang zwar mit Frankreich Weltmeister wurde, beim FC Barcelona aber wegen wiederholter Disziplinlosigkeit hart in der Kritik steht, verfolgt man in Dortmund nach dem Streik-Theater des 21-Jährigen im vorigen Sommer sehr genau. "Jetzt, da er in Barcelona spielt, bei einem der größten Klubs der Welt, treten diese Disziplinlosigkeiten offenbar immer noch auf", sagte der BVB-Boss. "Ich nehme mit Erleichterung zur Kenntnis, dass das also keine Sache war, die irgendetwas mit den Verhältnissen hier beim BVB zu tun hatte."