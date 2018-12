Champions League im Liveticker: BVB in Monaco gefordert, Klopp muss mit Liverpool gewinnen

Lucien Favre wirkte gewohnt gelassen. Obwohl sein Team ohne diverse Stars in das Gruppenfinale der Champions League am Dienstag (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei AS Monaco geht, strahlte der Dortmunder Trainer am Abend vor der Partie Zuversicht aus. Auch ohne Erfolgsgaranten wie Marco Reus, Axel Witsel und Jadon Sancho hält er sein Team für stark genug, die Minimalchance auf den Gruppensieg zu wahren: „Ich mache mir absolut keine Sorgen. Auch wenn ein paar Spieler fehlen, werden wir eine sehr, sehr gute Mannschaft haben“, sagte der Fußball-Lehrer am Montagabend vor dem Abschlusstraining im Stadion Louis II.