BVB: Neues Trikot geleaked - So soll das Dortmund-Shirt 2019/20 aussehen

Ist DAS das neue BVB-Trikot? Die Webseite Footy Headlines machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen damit, die Trikots von europäischen Topklubs und Nationalmannschaft deutlich früher zu veröffentlichen als es die Vereine eigentlich vorgesehen hatten. So leakte die englischsprachige Site unter anderem in der vergangenen Saison auch das aktuelle Bayern-Trikot und das der deutschen Nationalmannschaft vorzeitig. Nun ist überraschend früh der BVB dran. Sowohl Screenshots vom Heim- wie Auswärtstrikot hat Footy Headlines zu bieten. So soll das neue BVB-Heimtrikot von Sportartikel-Hersteller Puma 2019/20 aussehen!

Leak: Das soll das neue BVB-Trikot 2019/20 sein!

Ist dies das neue BVB-Heimtrikot? © Screenshot Footy Headlines

Auffällig: Der Gelb-Anteil ist im vergleich zur aktuellen Saison wieder deutlich höher. Bei den aktuellen BVB-Trikots dominierte das Schwarz in den Ärmeln. Beim neuen Dortmund-Shirt wird die schwarze Farbe dagegen dezenter in der Schulterpartie und am Kragen eingearbeitet. Die Socken sollen beim neuen Heim-Trikot dafür in Schwarz-Gelb geringelt sein. Bei der Hose bleibt alles so gut wie beim Alten. Das Heim-Trikot soll im Mai 2019 im Handel erhältlich sein.

BVB-Auswärtstrikot auch geleaked!

Im Januar leakte Footy Headlines bereits das Auswärtstrikot 2019/20 für Marco Reus, und Co.: So wird der BVB auswärts komplett in Schwarz auftreten. Nur die Schulterpartie wird leuchtend Gelb. Über die Farbe der Hose wurde noch keine Angabe gemacht. Die Webseite spekuliert über ein silber-schwarzes Design.