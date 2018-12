Einen Tag nach der ersten Bundesliga-Niederlage unter Trainer Lucien Favre muss Borussia Dortmund den nächsten Rückschlag verkraften. Das Innenverteidiger-Duo Manuel Akanji und Abdou Diallo wird dem Spitzenreiter zum Abschluss der Vorrunde am kommenden Freitag gegen Verfolger Borussia Mönchengladbach fehlen. Beide Abwehrspieler haben mit einer Muskelverletzung zu kämpfen. Da auch Dan-Axel Zagadou (Fußprellung) ausfällt, steht Trainer Lucien Favre aus dem Profikader eigentlich nur noch Ömer Toprak für die Abwehrzentrale zur Verfügung.

Der Schweizer Coach zeigte sich am Mittwoch bei der Frage, wie er die Ausfälle kompensieren wolle, folglich ratlos: "Momentan wissen wir es nicht." Eine Alternative könnte der 20-jährige Amos Pieper sein. Der 1,91 Meter Hüne aus der zweiten Mannschaft wird von Favre in den nächsten Einheiten noch einmal genau begutachtet. "Er ist eine Option mehr. Wir werden morgen im Training mal sehen", sagte der BVB-Trainer, der sich der Schwere der Aufgabe gegen seinen Ex-Klub bewusst ist: "Gladbach ist eine sehr effiziente Mannschaft. Sie sind gut organisiert, mehr als kompakt und spielen sehr schnell nach Balleroberung in die Tiefe."