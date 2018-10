Sportdirektor Michael Zorc sieht Super-Talent Jadon Sancho auch in den kommenden Jahren im Trikot von Borussia Dortmund. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jadon noch einige Zeit bei uns spielen wird. Und das hat seine Gründe", sagte der Manager der Sport Bild. Die Erklärung für Zorcs Annahme liefert Sancho in dem Blatt dann gleich selbst: "Ich spiele hier viel. Das ist wichtig für junge Spieler, um sich zu entwickeln. Man weiß nie, was in der Zukunft passiert, aber ich bin gerade sehr glücklich.“