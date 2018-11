BVB im Testspiel wie gegen den FC Bayern: Alcacer trifft gegen Lotte

Der nächste 3:2-Sieg für Borussia Dortmund! Der Tabellenführer der Bundesliga hat im Testspiel gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte vor 2998 Zuschauern einen Last-Minute-Sieg gefeiert - und drehte die Partie genau wie in der vergangenen Woche das Topspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München. Der BVB gewann dank eines späten Treffers von U21-Europameister Jeremy Toljan gegen den westfälischen Klub, der in der 3. Liga aktuell auf dem 15. Platz rangiert. Pikant: Der 24-Jährige gilt als Kandidat für einen Wintertransfer, kommt in dieser Saison unter Trainer Lucien Favre bislang gar nicht zum Zuge. Sein Tor machte er stark - Toljan setzte sich auf links gut durch und traf dann mit einem Flachschuss ins lange Eck.