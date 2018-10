Arbeit für BVB-Sportdirektor Michael Zorc! Borussia Dortmund könnte seinen Kader in der Winterpause weiter verkleinern. Wie die Bild berichtet, dürften vier Profis den Bundesliga-Tabellenführer bei entsprechenden Angebot im nächsten Transferfenster verlassen: Der hochkarätigste Name: U21-Europameister Jeremey Toljan (Vertrag bis 2022). Der Außenverteidiger war vor gut einem Jahre für sieben Millionen Euro von der TSG Hoffenheim gekommen, blieb bislang aber weit hinter den Erwartungen zurück. Neben den etablierten Kräften Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer und Raphael Guerreiro zog nun auch Real-Leihgabe Achraf Hakimi mit starken Leistungen an dem 24-Jährigen vorbei. In der aktuellen Saison stand der zuletzt verletzte Toljan noch nicht einmal im Kader.

Gleiches gilt für Sebastian Rode (Vertrag bis 2020). Im Sommer 2016 für zwölf Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtet, wurde der Mittelfeldspieler immer wieder von Verletzungen ausgebremst und scheint in den Planungen von Trainer Lucien Favre keine Rolle zu spielen. Die große Konkurrenz in der Mittelfeldzentrale bremst auch Talent Dzenis Burnic (Vertrag bis 2019) aus. Nachdem der 20-Jährige in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim VfB Stuttgart spielte, reichte es für ihn in Dortmund in dieser Saison nur zu Einsätzen in der zweiten Mannschaft.