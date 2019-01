BVB gehen Innenverteidiger aus: Zagadou und Toprak fehlen vor Leipzig-Spiel

Alphonso Davies, Amadou Haidara und Sebastian Rode - nur drei Transfers, die Bundesliga-Klubs in diesem Winter getätigt haben. Der SPORT BUZZER zeigt die Wechsel im Januar. ©

Rückt Julian Weigl wieder in die Innenverteidigung?

Während Marco Reus wieder voll dabei ist, muss Favre in der Abwehr ohnehin basteln: Abwehrchef Manuel Akanji wird dem BVB noch lange fehlen. Der Schweizer zog sich bei der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf im Dezember einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu. Akanji kommt zwar ohne eine Operation aus, wird jedoch nach einer längeren Trainingspause noch bis in den Frühling hinein fehlen.

BVB-Star Axel Witsel: So wichtig ist Lucien Favre für die Entwicklung der Mannschaft

Gegen Leipzig muss Favre sich so auf den von PSG umworbenen Julian Weigl verlassen. Der Nationalspieler würde aus dem defensiven Mittelfeld wie schon beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach ins Abwehrzentrum rücken und so die möglichen Ausfälle von Zagadou und Toprak kompensieren. In der Hinterhand hätte Favre zudem noch Talent Amos Pieper aus der eigenen Jugend.