BVB nominiert Kader für die Champions League: Reus und Sancho nicht dabei

Jeder Verein, der an der Gruppenphase der Königsklasse teilnimmt, muss seinem eigenen Nationalverband zwei Spielerlisten vorlegen. Die Listen, unterteilt in A und B, werden geprüft und an die UEFA weitergeleitet. Auf Liste A dürfen maximal 25 Spieler vorliegen, von denen zwei Torhüter sein müssen. Mindestens acht Plätze sind für lokale Spieler reserviert. Auf Liste B sind Jugendspieler aufgeführt.

Dortmund spielt in der Gruppenphase gegen Real Madrid, APOEL Nikosia und Tottenham Hotspur. Das erste Spiel findet am 13. September in Wembley gegen die Spurs statt, anschließend folgt am 26. September ein Heimspiel gegen den Standard-CL-Kontrahenten Real Madrid.