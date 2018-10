BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Union Berlin

Borussia Dortmund zittert sich in das Achtelfinale des DFB-Pokals. In einer dramatischen Partie siegt der BVB in der Verlängerung gegen Union Berlin mit 3:2. Marco Reus erzielte den entscheidenden Elfmeter kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit in der Verlängerung - und wurde damit zum Pokal-Held.