BVB in Noten gegen den VfL Wolfsburg: Die Einzelkritik zum Sieg

Jacob Bruun Larsen (bis 89.) – Note 3: Auch wenn der 20-Jährige immer in das Angriffsspiel der Dortmunder eingebunden war, setzte er nicht die entscheidenden Akzente. In der 79. Minute vergab er die große Chance auf das 2:0. So bleibt ein ordentlicher Auftritt ohne Glanzpunkte in Erinnerung. © imago/Sven Simon