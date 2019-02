BVB in Noten: Die Einzelkritik zur Pokal-Pleite gegen Werder Bremen

Borussia Dortmund hat es spannend gemacht - und sich im DFB-Pokal verpokert: Der Spitzenreiter der Bundesliga unterlag im Achtelfinale dem Liga-Konkurrenten Werder Bremen nach Elfmeterschießen mit 5:7 (3:3, 1:1) und muss nach der dritten Pokal-Verlängerung in Folge (!) einen herben Rückschlag in einer eigentlich überragenden Saison verkraften. Anders Werder: Die Bremer von Trainer Florian Kohfeldt belohnte sich für eine engagierte Leistung gegen den Liga-Spitzenreiter im Signal Iduna Park und steht auch dank seiner Comeback-Qualitäten verdient im Viertelfinale.

Für den SPORT BUZZER hat Reporter Felix Meininghaus die Partie in Dortmund verfolgt - er zeigt in seiner Einzelkritik, wie die BVB-Spieler um Marco Reus, Ersatzkeeper Eric Oelschlägel und Torschütze Christian Pulisic gegen Werder Bremen in Form waren. Klickt Euch durch!

Pulisic und Pizarro treffen: Offener Schlagabtausch in der Verlängerung

Ein erneuter Schlagabtausch folgte in der Verlängerung, die an Spannung kaum zu überbieten war. Erst schien Christian Pulisic (105.) alles für den BVB klargemacht zu haben, doch dann kam die eingewechselte Werder-Legende Claudio Pizarro (108.) mit einer sensationellen Bewegung zum erneuten Ausgleich. Wieder war am BVB, vorzulegen: Achraf Hakimi (113.) schoss das 3:2 und entschied die Partie scheinbar, aber wieder hatte Werder eine Antwort: Harnik (119.) führte das Elfmeterschießen bei - in dem die Bremer einfach abgezockter waren als die Gastgeber.