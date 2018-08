BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Remis gegen Hannover 96 

Anzeige

Borussia Dortmund kam am Freitagabend bei Hannover 96 vor 49 000 Zuschauern nicht über ein 0:0 hinaus. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre traf zwar zwei Mal Aluminium, tat sich ansonsten aber gegen die sehr dominant auftretenden Hannoveraner sehr schwer. Marco Reus und Maximilian Philipp hatten die besten Chancen, scheiterten aber am Aluminium.

Oliver Jensen war für den SPORTBUZZER im Stadion und nimmt sich die BVB-Profis in der Einzelkritik vor. Abgesehen von den beiden Innenverteidigern konnte ihn niemand so richtig überzeugen.

BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen Hannover 96 Marco Reus und Borussia Dortmund spielen in Hannover 0:0. Der SPORTBUZZER hat die Noten zum Spiel. © imago/nordphoto Roman Bürki – Note 3: Obwohl die Hannoveraner sehr dominant auftraten, kam kaum etwas davon beim Tor der Dortmunder an. Die Folge war, dass Bürki in keiner Situation so richtig gefordert war. © Getty Lukasz Piszczek – Note 3: Der Rechtsverteidiger hatte ordentlich zu tun, weil die Angriffe der Hannoveraner meist über seine Seite eingeleitet wurden. Auch wenn sein Stellungsspiel nicht immer optimal war, blieb er meist Herr der Lage. © Getty Abdou Diallo – Note 2: Auch Diallo wusste in der Innenverteidigung zu überzeugen. Der Neuzugang aus Mainz hat sich gegenüber dem Spiel gegen Leipzig noch einmal gesteigert. © Getty Manuel Akanji – Note 2: Ihm ist es vorrangig zu verdanken, dass die Hannoveraner trotz der Dominanz torlos blieben. Der Innenverteidiger bereinigte viele gefährliche Situationen bereits in der Entstehung, agierte sehr zweikampfstark und wusste immer, wo er zu stehen hat. An seinem Aufbauspiel sollte er dafür aber noch arbeiten. © Getty Marcel Schmelzer – Note 3: Der Linksverteidiger sorgte in der 4. Spielminute mit dem ersten guten Pass des Spiels für einen Hauch Torgefahr. Überhaupt schaltete er sich viel in die Offensive ein. Die Genauigkeit ging ihm dabei allerdings manchmal abhanden. Dafür ließ er hinten wenig anbrennen. © Getty Axel Witsel – Note 4: Für den belgischen Nationalspieler war das Auswärtsspiel in Hannover ein ganz schweres Stück Arbeit. Witsel wurde von den Gegenspielern früh unter Druck gesetzt, sodass er sich bei Ballbesitz kaum entfalten konnte. Auch in der Defensive agierte er etwas fahrig. In der 2. Halbzeit steigerte er sich etwas, ohne aber wirklich glänzen zu können. © Getty Thomas Delaney – Note 5: Der Neuzugang von Werder Bremen war im Mittelfeld zwar präsent und gewann auch einige Bälle, wusste damit allerdings erschreckend wenig anzufangen. © Getty Marco Reus – Note 4: Die ersten 35 Minuten blieb Reus blass. Als er dann von der linken auf die rechte Seite wechselte, bekam er plötzlich mehr Räume und hätte diese fast auch genutzt. In der 40. Minute scheiterte er an Torwart Esser, zwei Minuten später an der Latte. Danach tauchte er allerdings wieder ab. Die starken Alleingänge, die man sich von einem Spieler seiner Klasse wünschen mag, blieben aus. © Getty Mahmoud Dahoud – Note 4: Der Mittelfeldspieler brauchte lange, bis er in das Spiel fand. Bis dahin fiel er lediglich durch Unsicherheiten und ständig wiederkehrende Ballverluste auf. Seine Vorlage auf Reus in der 42. Minute, die zu einem Lattentreffer führte, war allerdings genial. Das gab ihm offenbar Mut für die 2. Halbzeit. Dahoud agierte daraufhin etwas abgeklärter und leitete aussichtsreiche Situationen ein. © Getty Marius Wolf – Note 4: Wolf hatte in der 36. Minute zwar die erste kleine Torchance der Dortmunder zu verbuchen, tat sich ansonsten aber lange schwer. Dass die Hannoveraner ihn bei Ballbesitz sofort unter Druck setzten, machte ihm sichtlich zu schaffen. In der 2. Halbzeit bekam er etwas mehr Räume. Eine gelungene Flanke in der 60. Minute auf Philipp, der daraufhin Aluminium traf, bleibt positiv in Erinnerung – mehr aber auch nicht. © Getty Maximilian Philipp – Note 4 (bis 78.): Trotz der Verpflichtung von Paco Alcacer durfte Philipp noch einmal als Stürmer ran. Philipp ließ sich oft tief fallen, konnte aber lange kaum Torgefahr ausstrahlen, bis er in der 60. Minute nach einer Flanke von Wolf Aluminium traf. © Getty Jadon Sancho (ab 78.): Kam für Philipp, sollte die 96-Deckung beschäftigen. Blieb unauffällig. © Getty Raphael Guerreiro (ab 86.): Kam in den Schlussminuten für Mahmoud Dahoud. © Getty

Anzeige

Dortmund reiste nach dem Auftakterfolg gegen Leipzig selbstbewusst an. Allerdings fehlte Neuzugang Francisco „Paco“ Alcácer noch. Erst am Dienstag hatte der spanische Nationalspieler, der für ein Jahr vom FC Barcelona ausgeliehen wurde, unterschrieben. Nicht mehr dabei war Nuri Sahin. Den Mittelfeldmann gab der BVB wenige Stunden vor dem Anpfiff an Ligakonkurrent Werder Bremen ab.

Dortmund tut sich lange schwer

Die Borussia tat sich im ersten Bundesliga-Auswärtsspiel unter Favre lange schwer, Hannover gefiel phasenweise wie schon beim 1:1 in der Vorwoche in Bremen. Kurz vor der Pause drehte der BVB aber auf und kam durch Kapitän Marco Reus in einer ansonsten weitgehend ereignislosen ersten Hälfte zu zwei Großchancen. Erst rettete 96-Keeper Michael Esser mit dem Fuß (40.), dann traf Reus die Latte (42.). So hatten die Gastgeber doch noch Glück, nicht mit einem Rückstand in die Halbzeit zu gehen.

Nach der Pause spielte Hannover wieder druckvoller und bereitete den Gästen erneut Probleme. Auch, weil Coach Breitenreiter in Bobby Wood einen frischen Stürmer für den glücklosen Takuma Asano aufbot. Die besseren Chancen hatte trotzdem wieder Dortmund: Maximilian Philipp köpfte mit etwas Glück an den Pfosten (60.), Reus verpasste nach guter Vorarbeit freistehend im Zentrum knapp (68.). Doch auch 96-Kapitän Waldemar Anton (78.) und Wood (87.) hätten noch zum Sieg für die in der Schlussphase dominierenden Hausherren treffen können.