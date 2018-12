BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Derbysieg gegen Schalke 04

Anzeige

Für den SPORTBUZZER hat unser Reporter Felix Meininghaus das Spiel in der Veltins Arena verfolgt. Wie waren Marco Reus, Paco Alcacer und Jadon Sancho drauf, der in der Schlussphase zum Matchwinner avancierte? Die Auflösung gibt es in der Einzelkritik.

BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Derbysieg gegen Schalke 04 Borussia Dortmund ist Derbysieger! Der BVB gewann beim FC Schalke 04 mit 2:1 und bleibt unangefochten an der Tabellenspitze. Der SPORTBUZZER zeigt die Noten der BVB-Stars. Wer war auf Schalke besonders gut, wer nicht? ©

Die spielerisch überlegene Borussia erwischte einen guten Start und ging durch einen Kopfball von Delaney nach einem Freistoß von Marco Reus bereits in der 7. Minute in Front. Für den Dänen war es das erste Bundesligator im BVB-Dress. Danach hätte Edeljoker Alcacer (19.) in seinem erst dritten Ligaspiel von Beginn an fast auf 2:0 erhöht, doch sein Schlenzer strich am Tor von Schalke-Keeper Ralf Fährmann vorbei. So blieb der schon zehnmal erfolgreiche Spanier diesmal ohne Treffer.

Schalke 04 kann sich erst spät vom BVB-Druck befreien

Erst nach gut 25 Minuten befreite sich Schalke etwas vom Druck und kam zu eigenen Möglichkeiten in der kampfbetonten Partie. Burgstaller (28.) verpasste nach einer Ecke den möglichen Ausgleich, als er aus kurzer Distanz an BVB-Schlussmann Roman Bürki scheiterte. Kurz darauf war für den schon mit Achillessehnenproblemen in die Partie gegangenen Burgstaller Schluss. Der Österreicher humpelte in der 36. Minute vom Feld und wurde durch Hamza Mendyl ersetzt. Mit dem marokkanischen Linksverteidiger und Mittelfeldspieler McKennie bildeten nun zwei ungelernte Stürmer den Schalker Angriff.

Nach dem Wechsel verflachte die Partie zunächst, ehe Schalke nach Videobeweis einen umstrittenen Foulelfmeter von Schiedsrichter Daniel Siebert zugesprochen bekam. Reus hatte Amine Harit regelwidrig zu Fall gebracht. Da Strafstoß-Experte Nabil Bentaleb kurz zuvor ausgewechselt worden war, übernahm Caligiuri die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:1. Dortmund fand nur schwer zurück ins Spiel, ehe Sancho nach Vorlage des eingewechselten Raphael Guerreiro doch noch der Siegtreffer gelang. In der Schlussphase hätten Reus, der an Fährmann scheiterte, und Guerreiro mit einem Pfostenschuss das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können.