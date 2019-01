BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen RB Leipzig

Angriff abgewehrt! Borussia Dortmund bleibt auch nach dem Start der Rückrunde klar an der Spitze der Bundesliga. Der BVB setzte sich bei RB Leipzig mit 1:0 (1:0) durch und konnte so auch den Verlust von Kapitän Marco Reus kompensieren, der kurzfristig verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand. Dortmund wehrte den Angriff des FC Bayern ab, der am Freitag Hoffenheim besiegt und so bis auf drei Punkte an den Tabellenführer herangerückt war.

Für den SPORTBUZZER hat Guido Schäfer die Partie in der Red Bull Arena verfolgt und die BVB-Spieler in einer Einzelkritik bewertet. Welche Noten verdienten sich Mario Götze, Axel Witsel & Co.? Klickt Euch durch die Bildergalerie!

BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen RB Leipzig Borussia Dortmund bleibt nach dem knappen Sieg in Leipzig mit Vorsprung Spitzenreiter der Bundesliga. Der SPORTBUZZER zeigt, wie die BVB-Profis drauf waren. ©

Piszczek und Bürki überzeugen beim BVB