BVB-Remis gegen Nürnberg - die Netzreaktionen: Bayern-Fans wittern Meister-Chance

Roman Bürki - Note 3: Der Schweizer machte heute sein 28. Saisonspiel für den BVB. Das erste Mal musste erst in der 28. Minute eingreifen – dann aber richtig. Einen Kopfball von Behrens lenkte er mit einer Glanztat über die Latte. In der Nachspielzeit zur ersten Halbzeit musste er einen Schuss von Kubo abwehren. War in der 2. Halbzeit gar nicht mehr gefordert. ©

Bereits seit dem 26. Januar (5:1 gegen Hannover 96) konnte die Borussia nicht mehr gewinnen. Ein Pokal-Aus gegen Werder Bremen im Elfmeterschießen, ein 0:3-Debakel im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Tottenham sowie drei Unentschieden in der Bundesliga (1:1 in Frankfurt, 3:3 gegen Hoffenheim und 0:0 in Nürnberg ) belegen, dass die Krise am Rheinlanddamm Einzug gehalten hat.

Während viele FCB-Fans mit Häme auf das Unentschieden gegen Kellerkind Nürnberg reagierten ("Ein 0:0 der besseren Sorte ... für Bayern-Fans"), scheint sich in Reihen der Dortmund-Anhänger eine gewisse Verzweiflung breit gemacht zu haben. So heißt es in einem Tweet: "Es ist einfach schade und fast schmerzhaft zu sehen, wie die Mannschaft innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen gefühlt alles, was in der Hinrunde so hart erkämpfte wurde, verspielt."