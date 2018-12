Topspiel gegen Gladbach: BVB-Star Paco Alcacer verletzt ausgewechselt

Schlechte Nachrichten für alle Dortmund: Im Spitzenspiel am Freitagabend zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach musste Torjäger Paco Alcacer noch in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Spanier soll über Muskelbeschwerden am hinteren Oberschenkel klagen. Eine Diagnose steht noch aus Für ihn eingewechselt wurde Mario Götze, der seinen Posten in der Offensive übernimmt.

Wer steht sonst in der Startelf?

Beim BVB spielen die am Dienstag beim 1:2 in Düsseldorf geschonten oder erst später eingewechselten Profis Jadon Sancho, Raphael Guerreiro und Paco Alcácer von Beginn an. Dagegen fehlt Marcel Schmelzer. Julian Weigl soll helfen, die durch den Ausfall von drei Innenverteidigern entstandenen Probleme in der Dortmunder Defensive zu beheben.

Ein Weltmeister gibt sein Comeback Borussia Mönchengladbachs Christoph Kramer feiert im Spitzenspiel sein Comeback. Der Weltmeister von 2014 steht im Duell in Dortmund nach überstandener Sprunggelenksverletzung in der Startelf. Er hatte seine zuvor letzte Partie Anfang Oktober bestritten. Die Rekonvaleszenten Jonas Hofmann und Tony Jantschke kehrten in den Kader der Gäste zurück.

