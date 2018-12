Anzeige

Trotz der beeindruckenden Bilanz von zehn Toren in bisher zehn Pflichtspieleinsätzen hat Paco Alcacer den früheren Nationalspieler Dietmar Hamann offenbar noch nicht vollends überzeugt. Der Grund: Der Spanier habe sich bisher fast ausschließlich als Einwechselspieler bewähren können. "Dortmund wäre in dieser Saison ohne die tollen und entscheidenden Tore von Paco Alcacer nie so erfolgreich, das steht fest. Aber man hat mit Sicherheit keine 25 Millionen Ablöse gezahlt, um 'nur' einen genialen Joker verpflichtet zu haben", analysiert Hamann in seiner Sky-Kolumne: "Und dass er quasi im Dezember noch immer nicht körperlich bei 100 Prozent sein soll, kann ja wohl nicht sein. Wenn er jetzt noch nicht fit ist, wann denn dann?"

Tatsächlich ist die Bilanz von Alcacer, der in der laufenden Saison immer wieder von muskulären Problemen ausgebremst wurde, kurios. In der Bundesliga stand er vor dem Spiel am Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg nur zweimal in der Startelf und traf dabei einmal. Bei seinen fünf Joker-Einsätzen gelangen ihm hingegen insgesamt acht Tore. In der Champions League lief der Stürmer dreimal von Beginn an auf und schoss einen Treffer.

Hamann: "Das Problem ist, dass es mit den Joker-Toren irgendwann enden wird und sich viele Gegenspieler auch besser auf ihn einstellen werden." Der Sky-Experte schlussfolgert: "Ich bleibe weiterhin skeptisch, ob er einer ist, der wie Lewandowski meistens von der ersten Minute an voll da ist und fast immer das 1:0 schießt, oder ob sich diese Entwicklung nicht einstellt. Es steht außer Frage, dass er die Qualität innehat. Ein guter, positiver Typ, der super in diese tolle BVB-Mannschaft passt. Aber: Alcacer muss so schnell wie möglich auch von Beginn an die wichtigen Tore erzielen."