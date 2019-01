BVB-Torjäger Alcacer: "Eine Meisterschaft würde mich sehr stolz machen"

"Ich fühle mich endlich wieder wichtig, seit ich beim BVB bin", betonte der 25-Jährige. Dass er zumeist als Joker zum Einsatz kommt, sei dabei kein Problem. "Ich habe in den vergangenen zwei Jahren in Barcelona nur wenig gespielt. Deshalb verstehe ich, dass ich bislang nicht immer von Anfang an gespielt habe. Ich bin nicht glücklich, wenn ich auf der Bank sitze. Aber wenn wir als Mannschaft so Erfolg haben, ist es in Ordnung. Denn einen Titel zu holen, ist immer schön."