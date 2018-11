Alcacer hatte vor seinem Wechsel zum BVB beim FC Barcelona zumeist auf der Bank gesessen und war auch in der spanischen Nationalmannschaft nicht mehr zum Zug gekommen. In Dortmund erzielte der Angreifer in bislang fünf Ligaspielen schon sieben Treffer, zudem traf er auch einmal in der Champions League. „Natürlich weiß ich, dass es unmöglich ist, diese Frequenz aufrechtzuerhalten. Es werden auch zwei oder drei Spiele nacheinander kommen, in denen ich nicht treffe. Ich bin nicht davon besessen, in so kurzer Zeit so viele Tore geschossen zu haben“, sagte Alcacer.