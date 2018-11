Bericht: Feste Alcacer-Verpflichtung fix - so viel zahlt der BVB für den Wunderstürmer 

Mit acht Toren in sechs Bundesliga-Spielen ist BVB-Stürmer Paco Alcacer bisher der treffsicherste Schütze der Bundesliga. Bisher ist der Spanier vom FC Barcelona jedoch nur ausgeliehen. Das soll sich zeitnah ändern. Wie die Bild berichtet, soll Alcacer am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des BVB in den Dortmunder Westfalenhallen (ab 11 Uhr) als fixer Transfer verkündet werden. Der BVB hat demnach die Kaufoption für den 25-Jährigen gezogen.