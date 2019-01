Pulisic-Transfer zum FC Chelsea: Der BVB macht alles richtig - doch die Bundesliga weint! 

Und trotzdem ist sein Abgang bitter, bitter für Fußball-Deutschland. Denn natürlich zählt Pulisic zu den talentiertesten Nachwuchsspielern Europas. Seine blasse Hinrunde resultierte auch aus diversen Zwangspausen aufgrund von Verletzungen. Was er wirklich kann, zeigte er in der vergangenen Spielzeit.

Ein guter Deal für den Bundesliga-Spitzenreiter : Denn bei den Dortmundern zählte der 20-jährige US-Nationalspieler zuletzt nicht mehr zum Stammpersonal. Dortmund entzückte die Liga stattdessen mit Spielern wie Marco Reus, Achraf Hakimi oder Jadon Sancho. Zudem war Pulisic nur noch bis Sommer 2020 an den BVB gebunden.

Am Mittwoch gab der BVB bekannt, dass Christian Pulisic den Verein für 64 Millionen Euro verlässt. Ab dem kommenden Sommer wird er für den FC Chelsea spielen. Damit ist er nach Ousmane Dembélé, der Dortmund im Sommer 2017 für 115 Millionen Euro in Richtung Barcelona verließ, der zweitteuerste Abgang der Vereinsgeschichte.

In der Saison 2017/18 absolvierte er für den BVB 32 Partien in der deutschen Eliteliga, schoss dabei vier Tore, bereitete sechs weitere Treffer vor. Die Fans des Vereins feierten ihn, Experten waren sich einig, dass wir es hier mit einem künftigen Weltklasse-Spieler zu tun haben. Er wurde gar zum US-Fußballer des Jahres gewählt.

Pulisic, das Wunderkind, Pulisic, der Überflieger

Doch nun reiht er sich in die lange Liste der Spieler ein, welche die Bundesliga in Richtung Premier League verlassen. Denn Pulisic ist längst nicht der erste Bundesliga-Topspieler, den es in Richtung Insel zieht. 14 Profis wechselten allein im vergangenen Sommer von Deutschland nach England, darunter Leistungsträger wie Naby Keita (für 60 Millionen von Leipzig nach Liverpool), Bernd Leno (für 25 Millionen von Leverkusen zum FC Arsenal) und Jannik Vestergaard (für 25 Millionen von Gladbach nach Southampton).

Wird Pulisic der nächste Sané?

Am besten ist sein Wechsel wohl mit dem von Leroy Sané zu vergleichen: Im Sommer 2016 ging Sané für eine vergleichbare Summe vom FC Schalke zu Manchester City (50,5 Millionen Euro). Auf Schalke galt er als Supertalent. Seine Leistungen aber schwankten. Doch in der Premier League begeistert er inzwischen das Publikum.

Sané wurde in der vergangenen Saison zum besten Nachwuchsspieler der Premier League gewählt, sein Marktwert beträgt sich laut transfermarkt.de inzwischen 100 Millionen Euro - Damit ist er der wertvollste deutsche Spieler aller Zeiten.

Sané verzaubert die Premier League und wir in Deutschland können ihn nur noch aus der Ferne bewundern. Mit Pulisic könnte es uns ähnlich gehen.