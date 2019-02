BVB gegen Hoffenheim unter Bewährung - DFB-Richter spricht von Punktabzug

Im Falle erneuter Fan-Anfeindungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp könnte Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund (direktes Duell am kommenden Samstag, 15.30 Uhr) auf dem Weg zum erhofften Titel ein empfindlicher Rückschlag drohen. "Ich kann nicht ausschließen, dass wir, wenn alle anderen Mittel nicht den gewünschten Effekt erzielen, auch über einen Punktabzug nachdenken", sagte DFB-Jurist Hans E. Lorenz den Ruhr Nachrichten: "Den sportlichen Wettbewerb zu tangieren, ist das Letzte, was wir wollen. Aber ausschließen will ich das nicht. Ich hoffe, es kommt nicht dazu."

Der Vorsitzende des Sportgerichts hatte die Anhänger des BVB im vergangenen November wegen Entgleisungen gegenüber Hopp unter Bewährung gestellt. Mit der Entscheidung von vor rund drei Monaten hatte der DFB die Vorfälle im Bundesliga-Spiel am 22. September geahndet, als Dortmunder Fans Hopp wüst beschimpft und ein etwa zehn mal zehn Meter großes Banner ausgerollt hatten, welches das Konterfei des 78-Jährigen hinter einem Fadenkreuz zeigte. Auf zwei Spruchbändern stand in Großbuchstaben: "Strafverfahren & Hausverbote wegen beleidigender Gesänge. Was soll die Scheisse, du Hurensohn!?" Hopp hatte zuvor aufgrund von Beleidigungen Strafverfahren gegen mehr als 30 BVB-Anhänger angestrengt.

Fall Hopp: Geldstrafe und Auflagen für den BVB

Lorenz als Vorsitzender eines dreiköpfigen Verbandsgremiums verurteilte den BVB zu einem Zuschauer-Teilausschluss in den nächsten drei Gastspielen im Kraichgau, sollten sich die Fans der Dortmunder bis zum Ende der Bewährungsfrist am 30. Juni 2022 erneut etwas zu Schulden kommen lassen. Der Verein wurde zudem mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro belegt. Bis zum Ende der Saison 2021/22 müssen die Schwarz-Gelben bei Spielen in Hoffenheim mindestens 50 qualifizierte eigene Ordner einsetzen.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Anzeige