Gleichzeitig schränkte der 59-Jährige allerdings ein: "Aber ich bin ehrlich: Es ist mir viel lieber, solche Spieler selbst zu formen. Der BVB war immer am stärksten, wenn er seine Stars entwickelt hat. Und wir haben einige talentierte Spieler in unseren Reihen, wenn ich zum Beispiel an Pulisic, Sancho, Diallo oder Akanji denke." Tatsächlich profilierte sich der achtmalige deutsche Meister in der Vergangenheit eher dadurch Spieler zu entwickeln und mit sattem Gewinn zu verkaufen. Aus Transfers wie denen von Ousmane Dembélé (für bis zu 147 Mio. Euro zum FC Barcelona) oder Pierre-Emerick Aubameyang (für 64 Mio. Euro zum FC Arsenal) resultiert auch die von Watzke angedeutete Finanzkraft der Dortmunder.