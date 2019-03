Bürki verwies darauf, dass man "erfahrene Spieler" im Kader habe, die in der Kabine das Wort ergreifen würden und betonte, dass "auch der Kapitän etwas sagt". Dieser Spielführer gab am Freitagabend nach rund vierwöchiger Verletzungspause ein 66-minütiges Comeback. Wirklich in Form war aber auch Marco Reus nicht und nach der Partie entsprechend angefressen. "Extrem bitter", bilanzierte der Nationalspieler: "Wir schießen uns selber die Tore rein. Dann ist schwer, nach einem 0:2 zurückzukommen. In der ersten Halbzeit hatten die Augsburger keine Torchancen. Wir hatten drei gute Möglichkeiten, machen aber den Ball nicht rein. So leichtfertig dürfen wir den Ball nicht hergegeben, den Schuh müssen wir uns wirklich anziehen."