BVB und Schalke vereint: Mit dieser Trikot-Aktion huldigen die Revierklubs dem Bergbau 

Wenn es um das Thema Bergbau geht, sind sogar die Erzrivalen von Borussia Dortmund und vom FC Schalke 04 dicke Kumpels. Zumindest ziehen die Klubs - wenn auch unabhängig voneinander - an einem Strang und laufen bei ihrem jeweils letzten Bundesliga-Heimspiel 2018 in speziellen Trikots auf.

Das hat es in der Bundesliga noch nie gegeben: Die DFL hat dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund die Genehmigung erteilt, zum Ende des Jahres einmalig mit individuellen Sondertrikots aufzulaufen. Der Hintergrund: Am 21. Dezember stellt die letzte deutsche Steinkohlezeche in Bottrop die Regelförderung ein. Die beiden Revierklubs wollen dem Bergbau mit speziellen Jerseys die letzte Ehre erweisen.

Die Trikots der Bundesligisten Platz 18: FC Augsburg - Heim: "Sieht aus, wie mehrere Trikots zusammengeschustert - resultierend in grafisches und farbliches Chaos. Direkter Abstiegsplatz in Sachen Design!" © FC Augsburg Platz 17: VfL Wolfsburg - Heim: "Giftgrün, kleinteilig und mit eingearbeitetem Ganzkörper-X. Unter einem Wolf stelle ich mir etwas anderes vor." © VFL Wolfsburg Platz 16: Borussia Mönchengladbach - Heim: "Die Fohlen in selbstbewusster Schlichtheit. Ganz ansehnlich, wäre da nicht dieser seltsame dunkle Halbarm und das Gelb des Sponsorenlogos." © Kappa Platz 15: SC Freiburg - Heim: "Der Schwarzwald ruft, mit integrierten Baumschatten. Das kann man ja alles noch ganz okay finden. Aber leider basiert das Ganze auf einem zu hellen und unentschlossenen Rot, welches vergeblich gegen die Farben des Sponsorenlogos ankämpft." © SC Freiburg Platz 14: Bayer Leverkusen - Heim: "Dunkel und kraftvoll. Strahlt zugleich Ruhe und Aggressivität aus. Von biederem Werksklub zunächst mal keine Spur. Bis dann jemand die Idee mit den roten Diagonalstreifen hatte. Schade!" © Bayer Leverkusen Platz 13: Mainz 05 - Heim: "Einfach und effektiv. Mainz bleibt eben Mainz. Punktabzug gibt’s allerdings auch hier wieder für die seltsamen L-Designdetails auf Schulterhöhe." © Mainz 05 Platz 12: Hannover 96 - Heim: "Schöner Farbverlauf, einfaches und klares Design. Leider im letzten Moment ruiniert vom weißen Retrokragen." © Hannover 96 Platz 11: Hamburger SV - Heim: "Der HSV versucht sich wieder mal dem Abstieg querzustellen. Diesmal in Streifenform. Mal schauen ob’s funktioniert." © Hamburger SV Platz 10: Hertha BSC - Heim: "Eigentlich ja ein ganz schönes Trikot, wenn man mal von dem horrenden Grün des Sponsoren-Logos absieht, für das man im Grunde ja nichts kann. Ganz im Gegensatz zu der Idee Herstellerlogo und Wappenumrandung in protzigem Gold zu gestalten. Dabei passt doch Bling Bling so gar nicht zu Berlin!" © Hertha BSC Platz 9: RB Leipzig - Heim: "Integration des Sponsoren-Logos ist bei ‘Rasenball’ ja bekanntlich nicht das Problem. Farblich stimmt hier alles, was man leider vom quadratischen Schulter-Firlefanz nicht behaupten kann. Da ist durchaus noch Luft nach oben." © RB Leipzig Platz 8: FC Bayern München - Heim: "Ein Trikot in Anlehnung an die Saison 73/74. Kimmich und Co. auf den Spuren von Franz, Bulle und Katsche. Als Hommage durchaus gelungen und besser als die unmöglichen blauen Streifentrikots der 90er, aber dennoch nicht so ganz mein Ding." © FC Bayern München Platz 7: Borussia Dortmund - Heim: "Eine weitere Variation des altbewährten Biene-Maja-Looks. Die auslaufenden Querstreifen erscheinen jedoch eher als ein Gimmick, als als cooles Design Element. Alles in allem nicht so stark wie in den letzten Jahren. Sinnbildlich für’s Team?" © Borussia Dortmund Platz 6: VfB Stuttgart - Heim: "Schönes und klares Design mit klassischem rotem VfB-Brustring. Schade nur das dieser unnötige schwarze Trauerflor an Arm und Kragen das Gesamtbild trügt. Hoffentlich nicht sinnbildlich für die Saison des VfB." © VFB Stuttgart Platz 5: 1899 Hoffenheim - Heim: "Dezente Abstufung von harmonischen Blautönen passend zu Vereinswappen und Sponsorenlogo. Die TSG hat sich inzwischen auch in Sachen Design im oberen Tabellendrittel etabliert. Jedoch kostet die unnötigen L-Designdetails auf Schulterhöhe einen Champions-League-Platz." © 1899 Hoffenheim Platz 4: Werder Bremen - Heim: "Grün ist ja bekanntlich die Farbe der Hoffnung. Und aufgeben sollte man die in Bremen trotz der jetzigen Tabellensituation nicht. Vielleicht spielt ja die Mannschaft bald endlich so wie es das Trikot verspricht: Kraftvoll, geradlinig und schnörkellos." © Werder Bremen Platz 3: 1. FC Köln - Heim: "Rot-weißes Wechselspiel in Perfektion. Mit Sponsoren-Logo als Teil des Gesamtdesigns und nicht wie üblich als störender Fremdkörper. Das Trikot scheint bisher das Gelungenste in der Saison des FC." © 1. FC Köln Platz 2: Schalke 04 - Heim: "Simplicity in Königsblau! Geradlinig und ohne Firlefanz. Passend zum Kumpel und Malocher-Klub." © Schalke 04 Der Sieger: Eintracht Frankfurt - Heim: "Klassisch und dennoch modern. Klares und konsequentes Design, schwarz auf weiss, edle Nadelstreifen, in völligem Einklang mit der Eintracht-Tradition und in perfekter Harmonie mit dem Sponsoren-Logo, welches in vielen Fällen heutzutage leider die Trikotsdesigns völlig ruiniert." © Eintracht Frankfurt

Den Startschuss gab der BVB bereits in der vergangenen Woche. Der aktuelle Spitzenreiter der Bundesliga kündigte an, dass die Profis in ihrem letzten Heimspiel 2018 gegen Borussia Mönchengladbach (17. Spieltag) mit der Aufschrift "Danke Kumpel" auf der Brust auflaufen werden. Der Trikotsponsor des BVB, Evonik, hatte sich bereit erklärt, den prominenten Platz für diesen Anlass zur Verfügung zu stellen.

Der Bergbau macht's möglich: So nah waren sich der BVB und Schalke noch nie

Inzwischen steht fest: Auch der FC Schalke 04 wird sich dieser Angelegenheit mit einer besonderen Trikot-Aktion annehmen. Allerdings gehen die Knappen in ihrem letzten Heimspiel des Jahres am 19.12. gegen Bayer Leverkusen einen anderen Weg. Die Schalke-Stars werden am 16. Spieltag in individuellen Brustaufdrucken den grünen Rasen betreten. Von "Hugo" bis "Consol": Jeder Spieler wird einen bestimmten Zechennamen aus der Region um Gelsenkirchen präsentieren.

#Schalke - hier eine kleine Auswahl der Sonderedition der #S04 Trikots zum Bergbau-Abschied. Es wird unterschiedliche Aufdrucke geben mit Zechennamen, wie „Nordstern“, „Hugo“ oder „Consol“ pic.twitter.com/cXwWIgjLvG — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) November 26, 2018