Champions League im Liveticker mit dem FC Schalke, Tuchel, Klopp und dem BVB

Der FC Schalke 04 tritt an diesem Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in der Champions League beim portugiesischen Meister FC Porto an. Noch ist der Fußball-Bundesligist in der Gruppenphase ungeschlagen und kann mit dem dritten Sieg den Einzug ins Achtelfinale vorzeitig perfekt machen.

Nur nicht nachlassen! Borussia Dortmund geht im Endspiel-Modus in die Partie gegen den FC Brügge. "Jeder muss dazu beitragen, dass wir auf scharf geschaltet bleiben", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor dem fünften Spieltag in der Gruppe A an diesem Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den FC Brügge. Die zweite Chance, das Achtelfinale vorzeitig zu buchen, will der BVB nutzen.