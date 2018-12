Sebastian Rode wechselt vom BVB fix zu Eintracht Frankfurt

Ein weiterer Winter-Transfer der Bundesliga ist unter Dach und Fach: Mittelfeldspieler Sebastian Rode wechselt von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt . Der 28-Jährige wird für den Rest der Saison an seinen alten Verein ausgeliehen. "Ich bin sehr glücklich darüber, endlich wieder voll angreifen zu können. Ich habe die Zeit bei der Eintracht und vor allem die Fans in toller Erinnerung und es ist schön wieder hier zu sein", sagte Rode laut einer Pressemitteilung. Bereits seit einigen Tagen war über den Wechsel spekuliert worden.

„Wir sind überzeugt, die Qualität des Kaders mit Sebastian, einem absoluten Teamplayer, weiter anzuheben. Er hat in den vergangenen vier Jahren beim FC Bayern und in Dortmund viel an Erfahrung gewonnen, die uns nun zu Gute kommen wird“, erklärte Sportvorstand Fredi Bobic. Rode, der bereits das letzte Spiel der Eintracht gegen Bayern München im Stadion verfolgte, wird bereits am 4. Januar 2019 mit der Mannschaft ins Trainingslager in die USA fliegen.