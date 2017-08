BVB sondiert Transfermarkt: Diese Stars könnten jetzt nach Dortmund wechseln!

Ein spannender Spieler ist Gelson Martins. Das 22-jährige Talent von Sporting traf erst am Mittwoch in der Champions-League-Qualifikation einmal und machte ein starkes Spiel. Sein Marktwert wird aktuell auf 20 Millionen Euro taxiert. Er kommt über den Flügel, hat aber erst im Februar seinen Vertrag bis 2022 verlängert.

Er ist Afrikas Fußballer des Jahres – und will Leicester City unbedingt verlassen: Riyad Mahrez. Aber ob der Algerier auch zu Borussia Dortmund gehen würde? Passen könnte es gut. Denn der Rechtsaußen ist schnell – und vor allem technisch versiert. Seine Ballkontrolle ist hervorragend. Genau das, was Dortmunds neuer Trainer Peter Bosz braucht. Allerdings würde er wohl einen großen Teil der Dembélé-Ablöse kosten.

Beim FC Barcelona ausgebildet, bei Lazio Rom veredelt. So könnte man die Jugend von Keita Balde kurz beschreiben. Der 22-jährige Senegalese hat bereits einen Marktwert von 25 Millionen Euro und war in der vergangenen Saison aus der Mannschaft der Römer kaum wegzudenken. Also auch einer für den BVB?

