Wahiba Ribéry während des BVB-Spiels: Neuer Instagram-Ärger beim FC Bayern! 

Die 2:3-Pleite in Dortmund setzte nicht nur den Spielern und den Verantwortlichen des FC Bayern München zu. Scheinbar ärgerte sich auch Wahiba Ribery, die Ehefrau von Bayern-Star Franck Ribéry, sehr darüber. Dabei war der erste Gedanke von ihr gar nicht so schlecht. „Keine Lust morgen auf BILD zu erscheinen. Deswegen werde ich nicht über Spieler oder Schiri reden", postete sie via Instagram noch während der Partie.

Doch dann folgte in der Instastory von ihr ein: „Pfffff. Unglaublich. Aber verdammt Schiri mach deine Augen auf. Echt widerlich. Diese Inkompetenz ekelt mich am Fußball an. Das ist unglaublich.“ Wahiba Ribéry schrieb dies auf französisch.

Doch was genau meinte sie damit?

Damit kritisiert sie den Schiedsrichter Manuel Gräfe, der das Topspiel leitete und von allen Seiten Lob für seine herausragende Leistung erhielt. Frau Ribéry sah das scheinbar etwas anders.

Damit ist sie allerdings nicht die erste Ehefrau eines Bayern-Spielers, die noch während eines laufenden Spiels per Instastory kritisiert.