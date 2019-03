BVB-Sportdirektor Michael Zorc kritisiert Mannschaft: "Es kann nicht sein, dass ..."

Borussia Dortmund taumelt durch die Liga! In den vergangenen Wochen verspielte der BVB ingesamt neun Punkte Vorsprung in der Tabelle auf den FC Bayern und ist aktuell nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses Tabellenführer. Vor allem die Einstellung einiger BVB-Profi scheint zuletzt nicht mehr zu stimmen. Anders sind Niederlagen wie gegen den FC Augsburg wohl nur schwer zu erklären .

Das sieht auch Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc so. "Es kann nicht sein, dass verunsicherte und qualitativ unterlegene Gegner uns allein durch Laufbereitschaft und Begeisterung komplett aus dem Spiel nehmen", sagte er gegenüber den Ruhr Nachrichten. Dem BVB fehlte es am Freitag vor allem an Konzentration, Gier und Laufbereitschaft. So dominierte Borussia Dortmund zwar über weite Strecken das Spiel, konnte mit der Überlegenheit nicht viel anfangen und erlaubte sich zudem in der Defensive fast unerklärliche Patzer. "Die letzte Gier, das Tor zu machen und dieser brachiale Wille, mit letzter Konsequenz zu verteidigen, haben mir gefehlt", sagte Zorc über das Spiel in Augsburg, nach dem auch Torhüter Roman Bürki wieder einmal seine Mitspieler scharf kritisierte.