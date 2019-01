BVB-Star Axel Witsel: So wichtig ist Lucien Favre für die Entwicklung der Mannschaft

Ein halbes Jahr nach seinem Wechsel aus China zum BVB meint Witsel: "Es herrscht eine ganz spezielle Atmosphäre rund um diesen Verein. Und die brauchst du auch, wenn du etwas Großes erreichen möchtest. Doch wir dürfen uns nichts vormachen: Wir müssen die zweite Hälfte der Saison exakt so angehen, wie wir es in der Hinrunde gemacht haben. Ein Spiel nach dem anderen. Alles andere bringt nichts."

Eine "sehr große" Rolle spiele in dieser Saison besonders der BVB-Coach. "Lucien Favre ist ein herausragender Trainer, der immer daran interessiert ist, dass wir besser werden. Selbst wenn wir ein Spiel 3:0 oder 4:0 gewinnen, spricht er in der Kabine danach mit uns darüber, was wir beim nächsten Mal besser machen können, an welchen Details wir arbeiten müssen", sagt Witsel.

Speziell für die jungen Spieler sei es extrem wertvoll, "wenn sie spüren, dass da jemand ist, der sich um sie kümmert, der sie nach den Trainings zur Seite nimmt und ihnen Feedback gibt. Und wenn es nur fünf Minuten sind. Favre macht das. Tag für Tag. Woche für Woche", so Witsel.