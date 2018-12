BVB-Star Jadon Sancho: Die traurige Geschichte hinter seinem Derby-Jubel

BVB-Derby-Held Sancho: "Dieses Tor war für meine Großmutter"

Sancho war am Freitag noch in London, wie Favre nach dem Spiel mitteilte: "Es war eine schwierige Woche für ihn. Jadon ist gestern Abend erst zurückgekommen. Aber er wollte unbedingt trainieren und spielen", so der BVB-Coach. Der verstorbenen Oma galt auch die symbolische Geste Sanchos, wie er erklärte: "Dieses Tor war für meine Großmutter, die kürzlich verstorben ist. Es war für meine Familie", so BVB-Profi Sancho emotional. "Es war ein hartes Spiel, ein Derby, ich kenne solche Spiele aus England. Wir müssen weiter spielen wie heute." Es sind die Worte eines reifen 19-Jährigen.