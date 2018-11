BVB-Star Manuel Akanji rechnet schneller als TV-Moderator mit Taschenrechner

Die Zuschauerin soll noch eine etwas schwierigere Rechenaufgabe stellen und legt mit 33 mal 97 nach. Es vergehen nur vier Sekunden und Akanji ist wieder schneller als Moderator Salzgeber: „3201“, antwortet der 23-Jährige.

Nach dem Fernsehauftritt ging es für den BVB-Star zurück ins Aufbautraining. Akanji verzichtete auf die Reise zur Nationalmannschaft und will sich in Ruhe auf das Spiel in Mainz am 24. November vorbereiten – der Verteidiger klagte nach dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (3:2) über starke Schmerzen in der Hüfte.