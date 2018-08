BVB-Star Mario Götze: Darum war das WM-Aus für mich nicht überraschend

Mario Gomez – Note 5: Gold wert gegen Schweden, mit einigen Chancen gegen Südkorea. Am Joker lag es nicht, ein Treffer im letzten Gruppenspiel wäre aber durchaus drin gewesen. Hat wieder einmal bewiesen, dass er im deutschen Trikot längst nicht so treffsicher ist wie im Verein. © Getty

Leon Goretzka – Note 6: Bekam im letzten Gruppenspiel die Startelfchance und spielte erschreckend schwach. Ein Fehlpass reihte sich an den nächsten, eine unglückliche Aktion an die andere. Nutzte auch seine große Möglichkeit zum 1:0 per Kopf nicht. © imago/Moritz Müller

Joshua Kimmich – Note 6: So stark seine Saison beim FC Bayern war, so schwach war seine WM. Agierte viel zu offensiv, dabei dann nicht effektiv genug. Ein Schatten seiner selbst. © Getty

„Hart war es trotzdem“

Dennoch macht der Torschütze des WM-Finales von 2014 keinen Hehl daraus, dass er die Nachricht erst einmal verdauen musste. „Hart war es trotzdem“, erklärt der 26-Jährige. Zumal diese Erfahrung für ihn komplett neu war, da „ich – seit ich 18 Jahre bin – immer bei der Nationalmannschaft war und dort sehr viele positive Erlebnisse hatte“. Einen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sah Götze jedoch nicht: „Nun gab es eine neue Situation. Aber ich musste mich damit abfinden, so etwas gehört leider dazu. Daran muss ich wachsen. Ich muss es als ein Erlebnis akzeptieren, das mir dabei helfen kann, die Zukunft anzugehen und die nächste Stufe zu erreichen.“

Götze spricht aber nicht nur über sein persönliches WM-Aus, sondern auch über das seiner Nationalmannschaftskollegen. Im Gegensatz zu seiner Nichtnominierung war das Scheitern der DFB-Elf in der Vorrunde für ihn schon eine faustdicke Überraschung: „Ich bin fest davon ausgegangen, dass wir sehr weit kommen. Denn die Jahre zuvor hatten wir es ja auch immer geschafft. Nach dem Sieg über Schweden habe ich gedacht: Ja, jetzt sind sie in der Spur.“

Die Mechanismen des Fußballs können Götze nicht mehr schocken

Heute wissen wir: Es sollte alles ganz anders kommen. Die Mannschaft von Löw blamierte sich in Russland bis auf die Knochen. Medien und Fans ließen ihrem Unmut in der Folge freien Lauf – von Enttäuschung bis hin zu Hohn und Spott war alles mit dabei. Auch diese harte Kritik am Auftreten der Nationalelf traf Götze nicht aus dem Nichts: „Ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei, kann das ganz gut einordnen. Fußball ist ein Ergebnissport. Wenn du ins Halbfinale oder Finale kommst, ist alles gut. Dann wird nicht mehr daran gedacht, dass wir beispielsweise 2014 auch unsere Probleme in der Vorrunde hatten. Aber wenn wir trotz unserer Qualität in der Vorrunde ausscheiden, dann heißt es: Es ist alles schlecht, wirklich alles. Das sind die gewohnten Mechanismen, das schockt mich nicht.“