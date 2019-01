Borussia Dortmund hat auch das zweite Testspiel im Trainingslager von Marbella gewonnen. Vier Tage nach dem 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf setzte sich der Herbstmeister gegen Willem II Tilburg ebenfalls mit 3:2 (1:2) durch. In der Partie am Freitagmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit trafen Pol Llonch (Eigentor/20. Minute), Alexander Isak (79.) und Achraf Hakimi (90.) per Last-Minute-Freistoß für den BVB. Der niederländische Erstligist war durch Aras Ösbiliz (15.) und Kristofer Kristinsson (37. Minute) zweimal in Führung gegangen.