Bericht: BVB will Thorgan Hazard für 42 Millionen Euro aus Gladbach holen

Die großen Personalprobleme in der Defensive schüren die Gerüchte über das steigende Interesse des BVB an einer Verpflichtung von Leonardo Balerdi. Der 19-Jährige soll für rund 15 Millionen Euro nach Dortmund kommen. Allerdings könnte Balerdi kurzfristig kaum helfen. Schließlich hat er bisher lediglich fünf Spiele für Boca bestritten und gilt deshalb eher als Transfer für die Zukunft. Ein anderer Wunsch-Transfer verspricht schnelle Hilfe ab Sommer.

Thorgan Hazard steht bei Borussia Mönchengladbach nur noch bis Sommer 2020 unter Vertrag und soll an einer Verlängerung nicht interessiert sein. Jetzt soll der BVB die Verhandlungen mit dem 25-Jährigen aufgenommen haben. Nach Bild-Informationen liegt die Ablösesumme bei 42 Millionen Euro. "Vielleicht! Dortmund und Bayern sind zwei sehr große Klubs. Der BVB spielt im Moment sehr guten Fußball, die Bayern wollen zurück an die Spitze. Aber ich kann im Moment nicht viel mit anderen Klubs reden, denn ich habe mit Manager Max Eberl besprochen, mich in der Rückrunde komplett auf Gladbach zu fokussieren“, wird Hazard zitiert.