BVB spielt gegen Tottenham Hotspur in Wembley - und nicht im neuen Stadion

Tottenham Hotspur muss weiter auf den Einzug in die neue Hochglanz-Arena warten. Sehr zum Ärger der Fans wurde der Termin für die Eröffnung des neuen Spurs-Stadions im Norden Londons erneut verschoben. Das bedeutet: Auch in den kommenden fünf Wochen wird der Spitzenklub der Premier League seine Spiele in Wembley austragen. Betroffen ist auch das Champions-League-Duell mit dem BVB Mitte Februar. Genau wie die Premier-League-Spiele gegen Watford (30. Januar), Newcastle United (2. Februar) und Leicester City am 10. Februar.